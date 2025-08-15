Anche quest’anno la festività dell’Assunta è stata anticipata ieri sera dalla suggestiva processione sul Lungo Po Europa, dalla canottieri Flora fino al Largo Marinai d’Italia, con la recita del rosario.

La statua della Madonna di Brancere è stata portata a braccio dai vogatori delle società rivierasche, protagoniste delle celebrazioni che caratterizzano il Ferragosto cremonese da quando don Aldo Grechi, parroco nella localtà riverasca, diede vita 50 anni fa ad un evento che unisce fede e omaggio a quanti sul Grande Fiume hanno vissuto e lavorato.

Oggi sarà la giornata clou, con l’effigie della Madonna esposta in Cattedrale, dove alle 11 verrà celebrata la Messa solenne (in diretta su CR1) presieduta da don Antonio Bandirali, che con il mese di settembre assumerà l’incarico di vicario episcopale per la Pastorale. Al termine, in piazza Duomo, il saluto a Maria e la benedizione.

La statua lascerà quindi il Duomo per raggiungere ancora la canottieri Flora da dove alle 15 inizierà la processione fluviale sulle barche a remi per accompagnare la statua della Vergine verso il lido Sales di Brancere. Durante il tragitto benedizione delle società canottieri e motonautiche e, una volta giunti a Brancere, la preghiera per quanti sono morti nel fiume e a causa delle alluvioni.

Alle 16,30 la messa nella radura sarà celebrata dal vescovo Napolioni (anche questa in diretta su CR1).

