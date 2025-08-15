Ultime News

Un giorno con parenti e amici, qualche pranzo e, perché no, un tuffo in piscina.
Mentre in molti sono partiti per destinazioni più o meno lontane, affrontando anche il traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane, sono diversi i cremonesi che hanno deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto in compagnia all’ombra del Torrazzo.

Non può mancare la più classica grigliata, per arrivare poi alle canottieri e ai parchi cittadini.
Ferragosto però, in certi casi, è anche sinonimo di ritorni e incontri tra figli e genitori, che vivono a migliaia di chilometri di distanza.

