Un giorno con parenti e amici, qualche pranzo e, perché no, un tuffo in piscina.

Mentre in molti sono partiti per destinazioni più o meno lontane, affrontando anche il traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane, sono diversi i cremonesi che hanno deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto in compagnia all’ombra del Torrazzo.

Non può mancare la più classica grigliata, per arrivare poi alle canottieri e ai parchi cittadini.

Ferragosto però, in certi casi, è anche sinonimo di ritorni e incontri tra figli e genitori, che vivono a migliaia di chilometri di distanza.

