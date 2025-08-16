Litigio in un gruppo di stranieri oggi pomeriggio attorno alle 14 in piazza Risorgimento nelle vicinanze dell’edicola chiusa. Due di loro hanno aggredito un terzo, rimasto lievemente ferito. E’ stato richiesto l’intervento della Polizia, arrivata con una pattuglia della Volante che ha provveduto all’identificazione. Il bilancio è di un 35enne portato in ospedale in codice verde. Sono in corso gli accertamenti in merito alle responsabilità di ciascuno dei tre.

Porta Milano è spesso teatro di episodi di disturbo della quiete pubbica, ma anche di azioni violente. Il fatto più eclatante, la notte del 14 febbraio 2023 quando ci fu una maxi rissa tra 12 persone scoppiata per futili motivi all’interno di un locale (a cui venne poi sospesa la licenza per 2 settimane) e poi continuata al di fuori. Durante le colluttazioni una persona finì violentemente contro la vetrata del centro acustico all’angolo con via Dante spaccando i cristalli. Tutte le persone coinvolte vennero presto identificate e denunciate dalla Squadra Mobile.

