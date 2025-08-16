E’ pronto per la firma l’accordo per garantire la manutenzione della ciclovia Vento – Torino – Venezia, che in territorio cremonese si snoda tra Crotta d’Adda e fino a Casalmaggiore, per proseguire sul mantovano fino a Viadana.

Regione Lombardia si impegna a erogare 300mila euro nell’arco di tre anni alle Province di Lodi e Cremona per operazioni quali pulizia della sede ciclabile, rimozione di eventuali rifiuti, taglio della vegetazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, ricollocazione e sostituzione di singoli segnali stradali danneggiati, riparazioni di parti e di brevi tratti di parapetto, interventi di riparazione della pavimentazione, riparazione di brevi tratti di cordoli deteriorati o danneggiati, pulizia del sistema di smaltimento delle acque, consolidamento localizzato delle murature e

strutture.

Tutte attività che finora non erano state poste a carico di nessuno, tant’è che, ad esempio sull‘argine maestro di Cremona, dietro alle Colonie Padane, a inizio estate si alzano le proteste di ciclisti e podisti per l’erba che invade il percorso. Viene sollecitato l’intervento del Comune, che però non ha alcuna competenza sull’infrastruttura.

Con la firma dell’accordo, che coinvolge anche Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po, viene ora messo un punto fermo sulle rispettive competenze. Le Province saranno responsabili anche della gestione burocratica dell’infrastruttura: ad esempio le ordinanze di regolamentazione della circolazione sulla ciclovia per alcuni tratti, le comunicazioni con le proprietà confinanti, le pratiche dei sinistri e quelle per il transito veicolare sulle sommità arginali già rilasciate ai Comuni. Dovranno inoltre, si legge nell’accordo, “sovrintendere lo stato di conservazione dell’identità, uniformità e continuità della ciclovia, compreso nel proprio territorio provinciale” e “garantire ad AIPO la priorità di intervento sugli argini maestri, qualora necessario per l’esecuzione delle proprie attività istituzionali”.

L’accordo prevede che entro quest’anno siano versati alla Provincia di Cremona 79mila euro e a quella di Lodi, che gestisce un tratto molto più breve, 21 mila: la stessa cifra viene garantita per gli anni 2026 e 2027.

La Vento è già collaudata nel tratti Crotta d’Adda – Stagno Lombardo; lo sarà entro la fine del 2025 nel restante tratto fino a Casalmaggiore.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata