I Carabinieri di Crema hanno partecipato ieri, con uno stand, a “Castelleone Antiquaria”, l’edizione straordinaria di Ferragosto del tradizionale mercato di oggetti d’epoca, in particolare con lo scopo di incontrare agli anziani e le fasce più deboli per ricordare loro come difendersi dalle truffe, illustrando le principali tecniche di raggiro.

Nella centralissima Piazza del Comune è stato posizionato lo stand dove i Carabinieri della locale Stazione e il Comandante di Compagnia di Crema hanno distribuito materiale informativo realizzato dal Comando Generale dell’Arma. Centinaia di cittadini e turisti hanno ascoltato e preso visione delle principali e più recenti tecniche di raggiro poste in essere dai malintenzionati.

E’ stato rilevato un forte interesse della popolazione che ha rivolto numerose domande ai Carabinieri: per esempio, come difendersi dai raggiri compiuti da finti Carabinieri che simulano l’incidente stradale del figlio o dai finti addetti di società che gestiscono la distribuzione di acqua e gas che pretendono di accedere in casa per verificare dei presunti malfunzionamenti agli impianti. E c’è stato anche un momento di divertimento per i piccoli visitatori a cui sono stati donati gadget dell’Arma.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro con la popolazione. La scelta del giorno di Ferragosto non è affatto casuale. In questo periodo dell’anno occorre vigilare con più attenzione e garantire sicurezza agli anziani, notoriamente più soli e vulnerabili per la temporanea lontananza di parenti o per la chiusura di numerosi esercizi commerciali che solitamente sono il loro punto di riferimento nella vita quotidiana.

