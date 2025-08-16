Inizia di fatto la nuova stagione. Per la Cremonese, dopo circa un mese di preparazione atletica, tra centro sportivo Arvedi e ritiro di Livigno, è giunta l’ora della prima gara ufficiale. Non è ancora campionato, per quello bisogna aspettare ancora una settimana, ma Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni ha regalato belle soddisfazioni ai grigiorossi. Stasera alle ore 21:15 allo stadio Zini la Cremo scenderà in campo per i trentaduesimi di finale della competizione contro il Palermo.

Una gara vera, da dentro o fuori, dopo le tre amichevoli che hanno caratterizzato le ultime settimane. Il tecnico Davide Nicola ha detto che non vede l’ora di debuttare sulla panchina grigiorossa e che la sfida contro i siciliani servirà soprattutto per verificare il lavoro svolto finora.

Non si tratta di un impegno facile, perché il Palermo è già stato definito la corazzata della prossima Serie B, con un esperto in promozioni alla guida come Filippo Inzaghi e tanti nuovi innesti che per la maggior parte sono arrivati dalla Serie A. Ma, come dice Nicola, è un bene che non si tratti di una sfida facile, la Cremo deve da subito abituarsi alla battaglia, a gare proibitive. Anche perché tra una settimana inizierà il campionato e la prima giornata regalerà subito una trasferta di fuoco, a San Siro contro il Milan di Allegri. Dunque è un bene che i grigiorossi debuttino con una partita tutt’altro che facile.

Nicola vuole una squadra che abbia fame, che sappia dimostrarlo ogni volta che scende in campo. I tifosi stanno rispondendo alla grande con il record di abbonamenti e non vedono l’ora di vedere all’opera la squadra in una gara ufficiale per capire di quale potenziale è dotata.

E’ vero che questa Cremonese è ancora in piena costruzione, con nuovi innesti arrivati da poco e altri che approderanno alla corte di Nicola da qui alla chiusura del calciomercato. Ma partire con il piede giusto è l’obiettivo. Debuttare davanti al proprio pubblico con un successo sarebbe il modo perfetto per dare inizio alla nuova stagione.

Mauro Maffezzoni

