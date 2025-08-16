Ultime News

Vigilia di Ferragosto movimentata in un bar del centro di Cremona. Intorno alle 21.30 del 14 agosto, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta a seguito del comportamento fuori controllo di una donna che aveva aggredito degli avventori.

La donna era in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche e si è opposta ai militari durante l’identificazione, adottando un comportamento violento e offensivo. E’ stata quindi accompagnata presso la Caserma Santa Lucia e al termine delle formalità, denuciata alla Procura della Repubblica di Cremona per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

