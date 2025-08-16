I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno denunciato ieri, per furto aggravato, un uomo di 28 anni ed una donna di 36 anni, con precedenti, presunti autori di un furto in abitazione. La richiesta di intervento è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cremona da parte di alcuni residenti che avevano sentito dei rumori sospetti provenire da un’abitazione confinante e poco dopo un uomo ed una donna allontanarsi repentinamente.

Veniva quindi inviata una pattuglia che dopo qualche ora ha rintracciato i due sulla SP 48, subito fermati e condotti in caserma. Le indagini hanno consentito di accertare che dalla casa – al momento disabitata perchè i residenti sono in vacanza – erano stati asportati alcuni oggetti di valore quali monili d’oro e un orologio.

E’ molto probabile che i ladri alla vista dei militari si siano disfatti della refurtiva oppure l’abbiamo consegnata ad un terzo complice. A seguito dell’individuazione e del riconoscimento fotografico dei testimoni, i Carabinieri di Pizzighettone hanno denunciato gli autori per furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro. Sono in corso ulteriori indagini per individuare l’eventuale complice ed il recupero della refurtiva.

