Tante le iniziative organizzate a settembre nell’ambito della settimana della mobilità sostenibile, al fine di sensibilizzare la cittadinanza su questi temi. Come spiega Piercarlo Bertolotti, Fiab Cremona, “ci sarà la presentazione di un libro per chi ama il cicloturismo, la premiazione delle persone che ogni giorno scelgono di andare a lavorare utilizzando la bicicletta per i propri spostamenti, ma anche dei bambini che vanno a scuola in bicicletta. Oltre e tante altre iniziative importanti, tra cui probabilmente, ci stiamo lavorando, una catena umana a protezione dalle ciclabili, che sono costantemente invase da automobili in sosta: ci metteremo a proteggere chi ha il diritto di percorrere la città sulle proprie piste ciclabili”.

Infine un grande evento a novembre dal 21 al 23 quando Cremona, come già 13 anni fa, ospiterà l‘annuale conferenza FIAB. 130-150 delegati di ogni parte d’Italia delle varie associazioni e sezioni verranno a visitare la città e a parlare dei temi della mobilità. “Tratteremo, nella conferenza dei presidenti questioni inerenti il fiume, la navigazione, il cicloturismo, la recettività alberghiera per porre Cremona al centro del cicloturismo internazionale”, anticipa Bertolotti.

Sb

© Riproduzione riservata