Stava chiudendo l’oratorio, attorno alle 23.30 di sabato sera, quando è stato avvicinato da un ragazzo di 23 anni di origine marocchina, pugile dilettante, che lo ha aggredito senza apparente motivo. Una serata decisamente brutta per don Antonio Pezzetti, parroco di Piadena Drizzona che peraltro nella sua carriera ecclesiastica è da tempo un punto di riferimento della Caritas cremonese.

Pare che a suscitare l’ira del giovane siano state alcune dichiarazioni di don Antonio in merito ad alcuni episodi di violenza avvenuti proprio a Piadena Drizzona nei mesi e settimane scorse. Dichiarazioni comunque tutt’altro che belligeranti, conoscendo il carattere del sacerdote. Il parroco è stato colpito con alcuni pugni ma per fortuna non era solo: alcune persone che erano con lui lo hanno difeso e hanno poi chiamato soccorsi.

I carabinieri sono intervenuti subito (la caserma sorge di fianco alla chiesa e all’oratorio) e hanno arrestato, dopo avere dovuto vincere le sue resistenze, il 23enne, che era in preda ai fumi dell’alcol e che aveva già avuto altri precedenti. Don Antonio è stato ricoverato in pronto soccorso all’Oglio Po, dove è giunto in autonomia, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: il sacerdote nella notte è stato dimesso.

G.G.

