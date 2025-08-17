Giovedì 21 agosto 2025, l’attività dell’Ambulatorio Medico Temporaneo di Pieve d’Olmi sarà sospesa. Riprenderà normalmente da lunedì 25 agosto, con i consueti orari: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13.

A CHI RIVOLGERSI NEI GIORNI E ORARI IN CUI L’AMBULATORIO NON È ATTIVO

Il medico dell’Ambulatorio temporaneo non ha la possibilità di fare visite domiciliari. Per tali prestazioni e per ogni altra necessità sanitaria che non può essere rinviata (insorta al di fuori dei giorni ed orari di apertura dell’ambulatorio), gli assistiti potranno rivolgersi – senza alcun onere a loro carico – ad uno dei Medici di Medicina Generale operanti nei Comuni limitrofi, secondo i rispettivi orari di apertura e modalità di accesso previste.

LA DOCUMENTAZIONE DA PORTARE SEMPRE CON SÉ

In ogni caso è necessario che gli assistiti portino con sé la tessera sanitaria, la documentazione cartacea relativa ad eventuali esenzioni per reddito o patologia, referti di visite o esami recenti e l’elenco aggiornato dei farmaci assunti.

È COMUNQUE POSSIBILE SCEGLIERE UN NUOVO MEDICO

Rimane comunque salva la possibilità di effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli con disponibilità, operanti nell’ambito di residenza.

COSA FARE IN CASO DI URGENZA-EMERGENZA

Per situazioni di urgenza-emergenza sanitaria è necessario contattare il 112. Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) è INVECE attivo al numero unico 116 117, dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali e 24 ore il sabato, i giorni prefestivi infrasettimanali e i festivi.

