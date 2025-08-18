Baudo, Insinna “Un gigante, era di un’altra categoria”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una persona che ha cambiato le mie giornate in meglio, un grande insegnante, un maestro, un gigante. Mi ha insegnato a lavorare, a studiare, a essere curioso, mi ha insegnato ad amare il talento degli altri e a scoprire la loro bravura”. Così Flavio Insinna alla camera ardente di Pippo Baudo. “Sono venuto ad abbracciare e a ringraziare una persona che mi ha dato tanto. Era un gigante, un’altra categoria”, ribadisce.

