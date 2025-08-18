Ultime News

Baudo, Morandi “Perdo un amico, ho solo parole d’affetto per lui”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho soltanto parole d’affetto per Pippo perché mi ha aiutato nei momenti di difficoltà; ricordo che agli inizi degli anni Ottanta ero un po’ sparito dal giro, non mi cercava più nessuno e lui mi chiamò invitandomi a ‘Fantastico’. Devo dirgli ancora grazie. Oggi piango anche un amico, ci sentivamo e ci volevamo bene”. Così Gianni Morandi alla camera ardente di Pippo Baudo.

