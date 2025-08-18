Ultime News

18 Ago 2025 Due annegati nell'Adda, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
18 Ago 2025 Casalsigone, cinque giorni
di "festa sul campo"
18 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Quelle parole non dette”
Eventi

Torna la festa sul campo di Casalsigone, manifestazione organizzata dall’Associazione Volontari della Parrocchia del piccolo paese che conta circa 300 abitanti. Edizione numero 44: “Siamo molto orgogliosi di scrivere un nuovo capitolo – ha spiegato Angelo Tusi presidente dell’associazione volontari -.
Il format è quello classico: cinque serate da giovedì 21 a lunedi 25 con l’aggiunta, come ogni anno del pranzo domenicale, tutte le serate sono a ingresso gratuito.

“Il programma è il solito: orchestra di liscio tutte le sere, poi ci sarà ovviamente il nostro punto forte, la cucina casareccia delle nostre cuoche e dei nostri grigliatori e ovviamente ciliegina sulla torta, non manca mai la pesca di beneficenza e la nostra lotteria premi. Vogliamo anche coccolare i nostri ospiti prima che arrivino quindi stiamo allestendo un parcheggio, anche solo gratuito, nei pressi della festa”.

Tra i segreti del successo che ogni anno richiama centinaia di persone anche dalle province limitrofe e la cucina con le cuoche del paese tutte volontarie che preparano piatti della tradizione. Ampia la scelta, ce n’è per tutti i gusti, ma il piatto forte resta lo stracotto d’asino.

Una festa conosciuta anche per le orchestre e per il ballo liscio. Apertura di giovedì con Federica Cocco, a seguire Franco Bagutti, Tonia Todisco, Raf Benzoni e Daniele Cordani.

“I volontari impiegati nella festa sono circa 80 e l’aspetto molto positivo è il ricambio generazionale. Quindi di fianco a tantissimi veterani sono arrivati anche molti giovani”, afferma Tusi. Ricavato come sempre in beneficenza: “Quest’anno avremmo intenzione di completare la sistemazione della recinzione del campo sportivo”.

