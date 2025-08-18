Torna la festa sul campo di Casalsigone, manifestazione organizzata dall’Associazione Volontari della Parrocchia del piccolo paese che conta circa 300 abitanti. Edizione numero 44: “Siamo molto orgogliosi di scrivere un nuovo capitolo – ha spiegato Angelo Tusi presidente dell’associazione volontari -.

Il format è quello classico: cinque serate da giovedì 21 a lunedi 25 con l’aggiunta, come ogni anno del pranzo domenicale, tutte le serate sono a ingresso gratuito.

“Il programma è il solito: orchestra di liscio tutte le sere, poi ci sarà ovviamente il nostro punto forte, la cucina casareccia delle nostre cuoche e dei nostri grigliatori e ovviamente ciliegina sulla torta, non manca mai la pesca di beneficenza e la nostra lotteria premi. Vogliamo anche coccolare i nostri ospiti prima che arrivino quindi stiamo allestendo un parcheggio, anche solo gratuito, nei pressi della festa”.

Tra i segreti del successo che ogni anno richiama centinaia di persone anche dalle province limitrofe e la cucina con le cuoche del paese tutte volontarie che preparano piatti della tradizione. Ampia la scelta, ce n’è per tutti i gusti, ma il piatto forte resta lo stracotto d’asino.

Una festa conosciuta anche per le orchestre e per il ballo liscio. Apertura di giovedì con Federica Cocco, a seguire Franco Bagutti, Tonia Todisco, Raf Benzoni e Daniele Cordani.

“I volontari impiegati nella festa sono circa 80 e l’aspetto molto positivo è il ricambio generazionale. Quindi di fianco a tantissimi veterani sono arrivati anche molti giovani”, afferma Tusi. Ricavato come sempre in beneficenza: “Quest’anno avremmo intenzione di completare la sistemazione della recinzione del campo sportivo”.

© Riproduzione riservata