In merito ad alcuni post apparsi su Facebook ed altri social network che promuoverebbero presunte agevolazioni e sconti per il trasporto pubblico locale a Cremona, Arriva Italia comunica che queste iniziative non sono in nessun modo legate alla società e invita i cittadini a non cliccare sui link proposti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il trasporto pubblico locale a Cremona da parte di Arriva Italia verranno effettuate esclusivamente sui canali ufficiali della società, sul sito https://cremona.arriva.it/ e sui siti istituzionali. Arriva Italia si riserva il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per fare luce su eventuali condotte illecite ai suoi danni.

Il Gruppo Arriva è il gestore del TPL urbano a Cremona e nel circondario. Con 34.400 addetti totali – effettua circa 1.6 miliardi di viaggi ogni anno in 10 nazioni europee e nel Regno Unito grazie ad una flotta di circa 12.500 autobus e oltre 500 tra treni e tram, generando ricavi annui per oltre 4 miliardi di euro e offrendo soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.

