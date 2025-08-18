Giovedì alle 21:00 taglio del nastro per la prima stagione di un nuovo format: A-Team. Con i volti e le firme grigiorosse di CR1 e Cremonasport, sarà possibile affrontare tutti i temi della settimana grigiorossa e della Serie A. Interviste, anticipazioni, probabili formazioni, ospiti e collegamenti: una full immersion nel lungo weekend di partite e nel calciomercato che terrà i tifosi d’Italia sulle spine fino al 1° settembre.

Sabato, in occasione di Milan-Cremonese, programmazione speciale su CR1: dopo il consueto appuntamento col Tg delle 19:00 (previste finestre da San Siro con i nostri inviati al Meazza), dalle 19:35 inizierà una lunga serata grigiorossa per raccontare il primo impegno in campionato dei ragazzi di mister Nicola.

Aspettando la Cremo, Diretta Grigiorossa e Triplice Fischio proporranno tutti i commenti della partita e a seguire, live, le conferenze stampa da Milano, con allenatori e giocatori.

Da lunedì 25 agosto, come da tradizione consolidata su CR1, ripartirà il programma per eccellenza dedicato alla Cremonese: Il Grigio e il Rosso, in diretta alle 21:00.

Anche in via Bastida tutto è ormai pronto per il calcio d’inizio di questa stagione.

