Carte di credito e di debito, ma anche applicazioni entrate da alcuni anni nella vita quotidiana come PayPal e Satispay.

Pagare non è mai stato così semplice e veloce e, dalle cifre più contenute fino a quelle più ingenti, le transizioni digitali sono ormai all’ordine del giorno in tutte le fasce di popolazione, con buona pace del caro vecchio contante.

Da questa logica, fatta di smartphone e di click, non fanno eccezione bar e ristoranti, con i titolari che si vedono caricare il dovuto direttamente sul conto corrente.

Proprio in quest’ottica è stata recentemente introdotta la possibilità ai clienti di pagare le mance ai camerieri in forma digitale.

Attraverso una particolare funzione all’interno del Pos, si può scegliere infatti di devolvere una percentuale aggiuntiva (su richiesta dal consumatore) tra il 5 e il 20%, come premio per i dipendenti.

Un’opzione ancora però poco nota, sia dai clienti come anche e soprattutto dagli stessi operatori del settore: in Italia secondo le stime, solo l’1% dei pos è abilitato e Cremona non fa eccezione.

