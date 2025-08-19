Terminati i lavori agli archi di Palazzo Comunale. Dopo il posizionamento delle centine, in accordo con la Soprintendenza, si è proceduto agli ultimi ritocchi e nelle prossime ore l’area sarà finalmente liberata dalle impalcature. Gli interventi si erano resi necessari dopo il distacco di alcuni calcinacci nel dicembre 2018: un percorso lungo e complesso, che ora giunge a conclusione.

Il restauro e il consolidamento strutturale delle arcate hanno comportato un investimento di poco superiore ai 400 mila euro. A dare l’annuncio della fine lavori è stato l’assessore alle Opere Pubbliche e alla Valorizzazione di Palazzo Comunale, Paolo Carletti.

“Finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo cantiere che ha avuto delle difficoltà legate anche a scoperte importanti di edifici preesistenti rispetto al palazzo comunale, con conseguenti indagini da parte della Soprintendenza archeologica” ha spiegato.

“L’impresa Magistri, con Massimo Mazzoleni direttore dei lavori e progettista, ha operato in modo eccellente sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello del recupero artistico, come già avevamo potuto constatare nello scalone monumentale del cimitero e negli interventi sugli affreschi”.

Carletti ha quindi aggiunto: “L’amministrazione si scusa con i cremonesi per il disagio, ma si è trattato di un sacrificio necessario per mettere in sicurezza il nostro palazzo. Le centine sono state fondamentali, perché l’apertura voluta dal Voghera aveva creato gravi problemi di tenuta delle arcate. In origine quelle erano pareti piene e il peso si è concentrato sull’arcata, determinando criticità strutturali molto serie. Siamo intervenuti appena in tempo – ci hanno riferito gli strutturisti – e questo garantisce stabilità, sicurezza e un risultato anche decoroso, oltre che indispensabile”.

Silvia Galli

