Ultime News

19 Ago 2025 Facciamo Pace, ecco il tema
del prossimo anno oratoriano
19 Ago 2025 A lezione di futuro in campagna:
l'esempio di Cascina San Marco
18 Ago 2025 Weekend tragico nei fiumi, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
Chiesa

Facciamo Pace, ecco il tema
del prossimo anno oratoriano

La Pace si fa, non si dice. Ecco perché il tema dell’anno oratoriano 2025-2026 in Diocesi di Cremona è “Facciamo Pace”, intesa anzitutto come dono di Gesù Risorto per il mondo e poi quale esortazione per l’umanità in un quadro di conflitti globali. Al tema, che segue le linee pastorali indicate dal Vescovo Napolioni, saranno ispirate le diverse attività rivolte a bambini e ragazzi nelle parrocchie.

“Facciamo Pace” diventa dunque uno spunto quotidiano, ma anche un legame diretto con due eventi in programma: l’assemblea oratori a settembre e la veglia dei giovani in occasione della GMG a novembre. L’assemblea oratori intende sottolineare come la multiculturalità sia un elemento positivo nella società, mentre la veglia diocesana dei giovani esplicita il dolore della pace mancata.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...