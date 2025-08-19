La Pace si fa, non si dice. Ecco perché il tema dell’anno oratoriano 2025-2026 in Diocesi di Cremona è “Facciamo Pace”, intesa anzitutto come dono di Gesù Risorto per il mondo e poi quale esortazione per l’umanità in un quadro di conflitti globali. Al tema, che segue le linee pastorali indicate dal Vescovo Napolioni, saranno ispirate le diverse attività rivolte a bambini e ragazzi nelle parrocchie.

“Facciamo Pace” diventa dunque uno spunto quotidiano, ma anche un legame diretto con due eventi in programma: l’assemblea oratori a settembre e la veglia dei giovani in occasione della GMG a novembre. L’assemblea oratori intende sottolineare come la multiculturalità sia un elemento positivo nella società, mentre la veglia diocesana dei giovani esplicita il dolore della pace mancata.

Il servizio di Federica Priori

