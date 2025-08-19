Allerta meteo in queste ore a Cremona, come nel resto della Lombardia. A lanciare l’allarme è la protezione civile, che nel bollettino pubblicato martedì pomeriggio evidenzia un peggioramento delle condizioni metereologiche in buona parte del Nord Italia, e non solo, a causa di una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, che per il nostro territorio si traducono in un livello di allerta giallo per rischio temporali, anche forti.

Le precipitazioni potrebbero iniziare già nella serata di martedì in alcune zone della Lombardia, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per mercoledì è prevista l’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, mentre nel Cremonese rimarrà gialla, così come su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

