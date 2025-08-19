Ultime News

19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
19 Ago 2025 Maltempo, Protezione Civile
dirama allerta meteo
19 Ago 2025 Anche la mancia diventa digitale
L'opzione c'è, in pochi lo sanno
19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
Maltempo, Protezione Civile
dirama allerta meteo

Allerta meteo in queste ore a Cremona, come nel resto della Lombardia. A lanciare l’allarme è la protezione civile, che nel bollettino pubblicato martedì pomeriggio evidenzia un peggioramento delle condizioni metereologiche in buona parte del Nord Italia, e non solo, a causa di una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, che per il nostro territorio si traducono in un livello di allerta giallo per rischio temporali, anche forti.

Le precipitazioni potrebbero iniziare già nella serata di martedì in alcune zone della Lombardia, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per mercoledì è prevista l’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, mentre nel Cremonese rimarrà gialla, così come su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

