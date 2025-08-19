Un uomo di 32 anni, pregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliari per una recente condanna del Tribunale di Bari legata al possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, è evaso dalla propria abitazione a Cremona, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo aver constatato l’assenza dell’uomo nel proprio domicilio, i militari hanno dato via alle ricerche. Al momento, ogni tentativo di rintracciarlo si è rivelato vano.

Il 32enne è stato così denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e inserito nella banca dati delle Forze di Polizia come persona da ricercare, sia a livello nazionale che internazionale.

