Che immagini mettiamo sul calendario dell’anno prossimo? La domanda che si fanno, più meno dopo l’estate, aziende, enti e associazioni e non solo, quest’anno se l’è rivolta anche l’Avis di Cremona.

Come risposta, un’altra domanda: perché non chiedere aiuto ai nostri volontari? In che modo? Chiedendo loro foto suggestive di Cremona – scorci, angoli originali e inediti – che nella nostra bellissima città certo mancano. Nasce così Scorci di Cremona, il progetto che dà il titolo al calendario Avis 2026.

“È un’idea nata da un nostro consigliere, Giovanni Ferrari, che noi abbiamo sposato in pieno” spiega il presidente di Avis, Giuseppe Scala. “Abbiamo così voluto dare la possibilità ai nostri donatori di mandare delle fotografie della città: immagini un po’ insolite, che noi poi selezioneremo e inseriremo nel prossimo calendario.

Quest’iniziativa è una cosa nuova per noi, perché solitamente attingiamo fotografie che abbiamo in archivio. Questa volta, per non essere ripetititi, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, che coinvolga i nostri donatori nella realizzazione del progetto”.

Un progetto che unisce creatività, partecipazione e amore per la città. Le fotografie non selezionate potranno essere utilizzate in future iniziative culturali promosse da Avis. Che ha scelto dunque per l’anno venturo di raccontare Cremona attraverso gli occhi di chi la città la ogni giorno, ossia i suoi volontari.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata