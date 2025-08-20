Un altro intervento salvavita da parte dell’équipe di Pneumologia ed Endoscopia Toracica dell’ospedale di Parma, diretta dal medico cremonese Maria Majori, dove lo scorso 8 agosto è arrivato con gravi difficoltà respiratorie un bambino di due anni e 8 mesi residente a Piacenza.

Il piccolo era giunto intubato e in condizioni critiche e inizialmente ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica, diretto dalla dottoressa Clelia Zanaboni. Quindi l’intervento dell’équipe di Pneumologia, che ha avviato le procedure diagnostiche necessarie. E’ stato così scoperto che un piccolo chicco di mais era entrato nei bronchi, mettendo il piccolo in serio pericolo di vita.

“A questo punto, una volta risaliti alla diagnosi, ho proceduto immediatamente alla rimozione del chicco di mais con un delicato intervento di broncoscopia rigida in anestesia generale, che ha consentito di liberare la via aerea”, ha spiegato la dottoressa Majori intervistata ieri dal Corriere della Sera edizione di Bologna. “Il recupero della funzionalità del polmone sinistro è stato particolarmente complesso, richiedendo la prosecuzione della ventilazione meccanica in terapia intensiva pediatrica per altri quattro giorni. Ora il bambino è completamente fuori pericolo. Nei giorni scorsi è stato trasferito nel reparto di Pediatria e nei prossimi giorni potrà fare ritorno a casa”.

© Riproduzione riservata