Dopo gli acquazzoni del pomeriggio, è confermata fino alle 6 di domani mattina 21 agosto l’allerta arancione per rischio temporali su Cremona e tutta la bassa pianura centro-orientale; allerta gialla invece per il rischio idrogeologico fino alle 14 di domani.

L’allerta arancione implica “fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi, ma che possono interessare un’importante porzione del territorio o dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione”; quella gialla invece “fenomeni naturali che possono dare luogo a situazioni usualmente e comunemente accettabili dalla popolazione e governabili a livello locale.

In città sono preallertati tecnici ed operatori di Aem per quanto riguarda la segnaletica nel caso di chiusura dei sottopassaggi di via Monviso (dove tuttavia è stato realizzato l’intervento che dovrebbe evitare l’allagamento), via Bergamo (l’intervento è in corso) e via Cappuccini. Preallertati anche Padania Acque e Polizia Locale.

Con le ultime precipitazioni sembra aver ufficialmente preso avvio la coda dell’estate 2025, caratterizzata nelle ultime settimane da giornate calde e afose. Le minime infatti scenderanno sotto i 20 gradi e le massime faticheranno a toccare i 30. A fatica giovedì raggiungeremo i 27 gradi.

OLtre ai temporali c’è anche il rischio grandine perché tra la sera e la notte transiterà la parte più attiva della zona di bassa pressione.

L’estate comunque non è del tutto finita anche se sembra che il grande caldo sia ad ora archiviato.

Da valutare se domenica e in avvio della prossima settimana si possano avere ancora zone di bassa pressione con qualche temporale, però l’evoluzione è molto dinamica e quindi serviranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

