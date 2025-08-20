Ultime News

20 Ago 2025 Polo logistico Picenengo, FI:
"Dichiarazioni Carletti deludenti"
20 Ago 2025 Cremo, parla capitan Bianchetti:
"Questa piazza merita la Serie A"
20 Ago 2025 Milan - Cremonese: 3600 biglietti
del settore ospiti venduti
20 Ago 2025 Ruba due caschi da moto,
denunciato 46enne a Pandino
20 Ago 2025 Commette tentato omicidio a Pero:
arrestato da Carabinieri di Pandino
Sport

Il settore ospiti di San Siro

Sale la febbre e la passione grigiorossa a pochi giorni dall’inizio del campionato, con la partita d’esordio della Cremo contro il Milan di Allegri a San Siro, sabato alle 20.45.

L’US Cremonese comunica che sono già stati venduti 3600 biglietti per il settore ospiti: tanti dunque i sostenitori della squadra di Nicola che si recheranno in trasferta a Milano per la prima del campionato che vede di nuovo la Cremo in serie A. Una prima di campionato che entusiasma i tifosi pronti a supportare come sempre i colori grigiorossi.

