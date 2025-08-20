Sport
Milan - Cremonese: 3600 biglietti
del settore ospiti venduti
Sale la febbre e la passione grigiorossa a pochi giorni dall’inizio del campionato, con la partita d’esordio della Cremo contro il Milan di Allegri a San Siro, sabato alle 20.45.
L’US Cremonese comunica che sono già stati venduti 3600 biglietti per il settore ospiti: tanti dunque i sostenitori della squadra di Nicola che si recheranno in trasferta a Milano per la prima del campionato che vede di nuovo la Cremo in serie A. Una prima di campionato che entusiasma i tifosi pronti a supportare come sempre i colori grigiorossi.
