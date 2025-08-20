“Leggiamo con stupore l’intervento di Forza Italia che lamenta l’aumento degli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti logistici, scelta che l’Amministrazione rivendica”, afferma oggi l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Carletti in merito alla polemica politica legata al previsto intervento a Picenengo.

“Se gli oneri rappresentano insieme alle compensazioni, delle restituzioni alla comunità per occupazioni di spazi urbani, noi rivendichiamo con forza la scelta di aver adeguato gli oneri secondo scaglioni differenti che gravano piu’ su medie e grande strutture di vendita e per le aree logistiche piuttosto che su commercio al dettaglio e ambulatori medici. Forza Italia non è d’accordo? Ne prendiamo atto e ne prendano atto i commercianti cremonesi.

“L’amministrazione riconosce come meritevoli di attenzione tutte le iniziative private e cerca di favorire il loro sviluppo, curando ovviamente gli interessi della comunità su cui insistono gli investimenti.

“Per questo è ovvio che oltre agli oneri di urbanizzazione l’amministrazione concorda altre compensazioni con gli investitori.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha chiarito al comitato che la zona logistica che interessa il loro territorio non godeva di particolari sgravi, ovviamente fatte salve tutte le compensazioni di cui il comitato già sa”, conclude Carletti.

