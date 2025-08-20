Ultime News

20 Ago 2025 Cremo, Sanabria visite fatte:
“Voglio rimettermi in gioco”
20 Ago 2025 Scontro auto moto in
via Giordano, ragazzo ferito
20 Ago 2025 Casa galleggiante a San Daniele Po:
storia di gente di fiume
20 Ago 2025 A Castelverde proiezione
del film "La Tempesta"
20 Ago 2025 Anmi ricorda i marinai scomparsi
Invito alla cerimonia commemorativa
Scontro auto moto in
via Giordano, ragazzo ferito

Scontro auto – moto poco dopo le 14 in via Giordano nella corsia in direzione ospedale quasi all’altezza del colorificio Piccioni. Coinvolta un’auto e uno scooter, con a bordo un 21enne finito in ospedale in codice giallo, dopo che inizialmente si era temuto il peggio, considerato il forte impatto tra il mezzo a due ruote e una Bmw, che ha provocato la rottura del lunotto posteriore.

Sul posto automedica e ambulanza e due pattuglie della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico.

