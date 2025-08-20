Scontro auto – moto poco dopo le 14 in via Giordano nella corsia in direzione ospedale quasi all’altezza del colorificio Piccioni. Coinvolta un’auto e uno scooter, con a bordo un 21enne finito in ospedale in codice giallo, dopo che inizialmente si era temuto il peggio, considerato il forte impatto tra il mezzo a due ruote e una Bmw, che ha provocato la rottura del lunotto posteriore.

Sul posto automedica e ambulanza e due pattuglie della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico.

© Riproduzione riservata