Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
Nasce A-Team: ogni giovedì sera su CR1 il punto su Serie A, sulla Cremonese e sulla prossima avversaria dei grigiorossi.
Un nuovo appuntamento per gli appassionati di calcio: da questa settimana, al giovedì sera su CR1 c’è A-Team, talk dedicato alla Serie A per accompagnare i telespettatori alla scoperta di tutto ciò che c’è da sapere sul massimo campionato con un focus sulla Cremonese.
In questa prima puntata si parlerà della probabile formazione grigiorossa, dello status di forma della squadra di mister Nicola, le ultime sul calciomercato con Cristiano Tognoli e Amedeo Di Benedetto.
Insieme al Direttore di Pianeta Milan Matteo Ronchetti si farà il punto sui rossoneri e le probabili scelte di mister Allegri in vista della sfida di sabato a San Siro.
Si analizzeranno le partite in programma e non mancheranno consigli su chi schierare al fantacalcio, sorprese low cost e flop da evitare.
L’appuntamento è con la redazione sportiva di CR1 insieme a numerosi ospiti ogni giovedì per tutta la stagione calcistica.