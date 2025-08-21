Puntuale e attesa, a ravvivare l’agosto grumellese arriva la sagra patronale organizzata come sempre dalla Pro Loco. Anche l’edizione 2025 si suddividerà in due serate che si terranno nel cortile e nell’area verde di Cascina Castello, in via Roma 2.

Sabato 23, a partire dalle 19.30, si apriranno le cucine, dove gli “chef” saranno alle prese con la preparazione del piatto forte, gli gnocchi della tradizione, anche da asporto. Si potranno gustare inoltre spiedini, salamelle e, confermate dopo il successo dell’edizione 2024, friselle pugliesi servite con l’accompagnamento dei formaggi de Le Bufalizie di Farfengo.

Per evitare di non potersi accomodare al tavolo all’orario desiderato, viene confermata anche quest’anno la possibilità di prenotare i tavoli al numero della segreteria della Pro Loco 371 5290193, entro venerdì 22. Dalle 21 in poi si potrà ballare con la musica della fisaorchestra I Conquistador, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area a loro riservata dove troveranno vari giochi.

Domenica 24, giorno di San Bartolomeo, dalle 18.30 alle 20-30 in attesa della tombolata gigante che avrà inizio alle 21, sarà organizzato un aperitivo con la musica di Cinzia Davò che proporrà classici internazionali ed italiani dagli anni ’60 ad oggi. Come sempre, i numerosi e ricchi premi aspettano di entrare nelle case dei giocatori che si saranno muniti delle cartelle in vendita dalle ore 20 quella sera ma già disponibili nei negozi di alimentari di Grumello.

Il Consiglio direttivo della Pro Loco si sta impegnando, a fianco delle nuove forze che si affiancheranno ai pochi volontari rimasti, per non deludere le aspettative di chi non vorrà mancare sicuro di trascorrere due serate all’insegna dell’allegria, della buona cucina e di tanta bella musica. Si precisa che in caso di maltempo le manifestazioni saranno rinviate al giorno successivo.

© Riproduzione riservata