Caos nel primo pomeriggio di sabato in via dell’Annona, dove due uomini, uno di 27 e uno si 32, hanno litigato violentemente. I due, un italiano e uno straniero, entrambi residenti fuori città, si trovavano in un edificio abbandonato quando è esplosa la discussione, che è rapidamente degenerata.

I litiganti dalle parole sono passati alle mani, e sembra che siano stati utilizzati anche dei bastoni.

Alla fine, entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie: due ambulanze del 118 sono intervenute, trasportantoli in ospedale, entrambi in codice verde. Per i rilievi del caso è intervenuta la squadra Volante della questura di Cremona.

