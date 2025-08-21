Ultime News

21 Ago 2025 Ex caserma La Marmora:
Aem interessata all’acquisto
21 Ago 2025 Lite con bastoni in via dell'Annona,
due persone in ospedale
21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
Cronaca

Lite con bastoni in via dell'Annona,
due persone in ospedale

Sul posto è intervenuta la Volante della questura

Caos nel primo pomeriggio di sabato in via dell’Annona, dove due uomini, uno di 27 e uno si 32, hanno litigato violentemente. I due, un italiano e uno straniero, entrambi residenti fuori città,  si trovavano in un edificio abbandonato quando è esplosa la discussione, che è rapidamente degenerata.

I litiganti dalle parole sono passati alle mani, e sembra che siano stati utilizzati anche dei bastoni.

Alla fine, entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie: due ambulanze del 118 sono intervenute, trasportantoli in ospedale, entrambi in codice verde. Per i rilievi del caso è intervenuta la squadra Volante della questura di Cremona.

