Il Cremona Summer Festival 2025 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: venerdì 29 agosto, alle ore 20.30, l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino ospiterà il duo formato dal violinista statunitense Thomas Lee Cooper e dal pianista croato Aljoša Jurinić. L’evento è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Aljoša Jurinić, pianista pluripremiato e acclamato dalla critica come “visionario” e dotato di “un raro connubio di fascino e maestria”, vanta un palmarès di successi nei più prestigiosi concorsi internazionali (Queen Elisabeth, Leeds, Chopin di Varsavia) e un’attività concertistica che lo ha portato in oltre 40 Paesi, dalle sale di New York a Vienna, Parigi, Tokyo e Milano.

Thomas Lee Cooper, violinista dalla cifra interpretativa intensa e luminosa, è apprezzato per la sua versatilità e il suo impegno nella musica da camera e sinfonica. Vincitore del Cremona Academy International Competition 2019, è attivo come solista e direttore artistico di progetti innovativi, con esibizioni in luoghi simbolo della musica, tra cui Carnegie Hall e lo stesso Auditorium Arvedi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival, e rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi all’eleganza formale, alla musica raffinata e alla poesia visiva di una delle tradizioni sceniche più antiche e influenti del mondo.

