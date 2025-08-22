La Polizia ha identificato uno degli autori della rapina con il pitbull, consumata lo scorso mese di maggio a Crema, che aveva destato forte allarme tra la cittadinanza. Un giovane era stato infatti aggredito da un gruppo di malviventi e, oltre ad essere derubato, era stato assalito dal cane di grossa taglia, utilizzato come strumento di intimidazione e di violenza.

Nei giorni scorsi, grazie a un’articolata attività investigativa, il Commissariato di P.S. di Crema ha identificato uno degli autori. L’indagine è partita dall’analisi dei varchi elettronici di controllo del traffico presenti sulle principali arterie del Cremasco. Attraverso l’incrocio dei dati relativi ai veicoli in transito, gli investigatori sono riusciti a risalire al mezzo utilizzato per raggiungere il luogo della rapina.

Parallelamente sono stati sentiti testimoni e la stessa vittima, la cui collaborazione si è rivelata preziosa. Decisiva anche l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato momenti concitati della scena criminale e fornito ulteriori elementi probatori.

L’attività dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato ha così portato alla piena identificazione di uno dei partecipanti: un giovane straniero residente nell’hinterland milanese, già noto alle Forze dell’Ordine e gravato da numerosi precedenti penali.

Le indagini proseguono per dare un volto agli altri complici che hanno preso parte alla rapina e che, insieme al soggetto identificato, hanno agito con modalità particolarmente violente e sprezzanti delle regole di convivenza civile.

