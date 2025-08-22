Nuova serie di intitolazioni di vie, piazze e aree verdi in arrivo a Cremona. Lo ha deciso la Giunta che ha approvato tutte le proposte passate precedentemente dalla commissione toponomastica presieduta dall’assessore alla cultura Rodolfo Bona.

In tutto saranno cinque le nuove intitolazioni. Già apposta una targa al circolo Signorini in occasione dei suoi primi 80 anni: è stato il primo circolo ad essere nato il 15 giugno 1945 per volontà di un gruppo di lavoratori antifascisti e intitolato a Carlo Signorini, giovane operaio socialista partigiano della prima brigata Matteotti, che morì dopo essere caduto in un’imboscata, tesa dai tedeschi in ritirata, nei pressi di Pozzaglio il 27 Aprile del 1945.

Inoltre, il parchetto di via Orti Romani sarà intitolato all’Aido e diventerà Giardino Donatori Organi; un’ altra targa sarà apposta invece al Boschetto in memoria degli Alpini cremonesi all’interno del Parco degli Alpini.

Tra le proposte, anche l’approvazione dell’intitolazione a Grazia Deledda di una via inserita nel nuovo insediamento urbano di via Postumia.

Infine, sarà intitolata un’area pubblica in località Cavatigozzi a don Sergio Foglia, per molti anni parroco della parrocchia di Cavatigozzi, ma conosciuto anche per le ‘sue’ scuole per l’infanzia in Brasile.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata