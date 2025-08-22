Perde il controllo della bici
in via Trebbia: 70enne in ospedale
Un ciclista di 70 anni si trova ricoverato in ospedale in seguito ad una caduta avvenuta questa mattina in via Trebbia. L’uomo faceva parte di un gruppo di 4 ciclisti e stava dirigendosi verso via Massarotti quando, in prossimità del semaforo, ha perso il controllo del mezzo.
Nella caduta si è ferito perdendo sangue e quindi sono stati allertati i soccorsi sanitari, mentre la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi. Ancora da chiarire la gravità delle ferite e le cause della caduta. In particolare si dovrà accertare se vi sia stato un urto tra il ciclista e una Renault Twingo che transitava nello stesso tratto, dove non esiste una pista ciclabile e le due ruote devono convivere con gli autoveicoli.
Inoltre in quel punto l’asfalto presenta alcune buche e i rilievi serviranno anche per verificare se questo possa aver inciso nella perdita di controllo del mezzo.