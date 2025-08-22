Un ciclista di 70 anni si trova ricoverato in ospedale in seguito ad una caduta avvenuta questa mattina in via Trebbia. L’uomo faceva parte di un gruppo di 4 ciclisti e stava dirigendosi verso via Massarotti quando, in prossimità del semaforo, ha perso il controllo del mezzo.

Nella caduta si è ferito perdendo sangue e quindi sono stati allertati i soccorsi sanitari, mentre la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi. Ancora da chiarire la gravità delle ferite e le cause della caduta. In particolare si dovrà accertare se vi sia stato un urto tra il ciclista e una Renault Twingo che transitava nello stesso tratto, dove non esiste una pista ciclabile e le due ruote devono convivere con gli autoveicoli.

Inoltre in quel punto l’asfalto presenta alcune buche e i rilievi serviranno anche per verificare se questo possa aver inciso nella perdita di controllo del mezzo.

