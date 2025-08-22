Per migliorare il decoro e la pulizia della città, a Cremona torneranno gli “spazzini” – oggi chiamati operatori ecologici – che, grazie all’efficienza del loro lavoro manuale, puliranno ogni angolo, affiancando la spazzatrice elettrica. Non si tratta del vecchio spazzino con la ramazza, ma di una figura 2.0, dotata di strumentazioni moderne e sofisticate.

L’assessore Simona Pasquali, che si occupa della gestione integrata dei rifiuti, ha annunciato la novità: “Stiamo lavorando insieme al gestore Aprica a un cambiamento delle modalità di pulizia delle strade” spiega.

“L’idea è quella di aumentare i passaggi e migliorarli grazie a una nuova figura che accompagnerà l’operatore della spazzatrice, raggiungendo con l’idropulitrice anche gli angoli più difficili. È un’attenzione al decoro urbano ma anche un impegno concreto per migliorare sia il centro storico che i quartieri. Con questa nuova figura puntiamo ad aumentare la pulizia delle strade e dei marciapiedi”.

In sostanza, si torna al concetto di spazzino, ma con strumenti innovativi, “perché oggi ci sono tecnologie che velocizzano e migliorano non solo la pulizia, ma anche la qualità del lavoro” conclude l’assessore.

Silvia Galli

