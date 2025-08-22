Non ci sono elementi per dimostrare che dal perimetro del deposito Tamoil continui la fuoriuscita di idrocarburi: il gip di Cremona ha archiviato l’indagine sul caso Tamoil sorta in seguito agli esposti di Legambiente con l’avvocato Sergio Cannavò; del radicale Gino Ruggeri e della canottieri Bissolati assistita dagli avvocati Vito Castelli, Gian Pietro Gennari, Monica Gennari e Claudio Tampelli.

L’ordinanza depositata oggi dal gip Giulia Masci, è basata sulle risultanze dell’ultima perizia commissionata: “L’attuale presenza di surnatante nell’area Bissolati – si legge nelle conclusioni – da un lato non è databile in modo certo e ragionevolmente è riconducibile a sversamenti attuati sino al 2011 e dall’altro non vi è prova che sia stato causato da un inefficiente funzionamento della barriera idraulica: come visto, la tecnologia di bonifica adottata da Tamoil – condivisa con gli Enti pubblici interessati – è in linea con gli standard internazionali per interventi di questo tipo ed è stata attestata come efficace ed idonea, nel corso degli anni, da diversi organismi pubblici (cfr relazione Ispra 2020 che ha ritenuto che la contaminazione delle aree esterne risulta in continua diminuzione; nota di Arpa del 21.2.2022 in cui si evidenzia come Tamoil “sia sempre intervenuta in area Bissolati e non si sia mai sottratta al recupero di surnatante”).

“Dunque risulta priva di prova l’affermazione dei CT nominati nel processo civile secondo cui era possibile e probabile che nell’ultimo decennio fosse avvenuto un passaggio di prodotto surnatante dal sito Tamoil a quello Bissolati”.

