E’ una giornata speciale, una di quelle attese per tutta l’estate, da quella famosa notte di La Spezia. La Cremonese si prepara a fare il proprio esordio in Serie A, alle 20:45, a San Siro, contro il Milan.

Non certo una sfida banale per iniziare, una gara sulla carta più che complicata, ma comunque da affrontare con il piglio giusto, anche perché, a prescindere dal risultato, sarà una notte magica anche per i tanti tifosi grigiorossi al seguito della squadra.

Sarà funzionale però soprattutto per il campo. La Cremonese, così come sottolineato anche dallo stesso Davide Nicola, potrà affrontare questo test, molto più impegnativo rispetto ai precedenti tra amichevoli e Coppa Italia, per capire a che punto si trova della sua costruzione.

Il mercato in questo senso ha giocato, e continuerà a farlo, un ruolo chiave, per la costruzione della rosa definitiva che affronterà la massima serie. Tanti rinforzi sono già arrivati, l’entusiasmo è alle stelle, soprattutto grazie all’effetto Sanabria che ha travolto la piazza di Cremona. Ma oltre all’attaccante paraguaiano, sono arrivati tanti giocatori già pronti ad affrontare la A, una rosa di livello per battagliare in zona salvezza.

Di fronte un Milan in costruzione, sotto la guida di Massimiliano Allegri, che vorrà sicuramente partire bene davanti al proprio pubblico. Una squadra forte ma che, esattamente come la Cremonese, dovrà trovare la propria identità nel corso della stagione. Assenti della sfida, sponda grigiorossa, Vazquez, Barbieri e Valoti, per squalifica, e Johnsen per una distorsione, mentre il Milan non potrà contare su Leao, con Chukwueze in dubbio.

