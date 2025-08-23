Con un post sui suoi profili social, Chiara Ferragni rende pubblica la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. I due sono ritratti in barca al tramonto in una tipica posa vacanziera, sorridenti e felici, probabilmente in Turchia.

Questa è la prima foto postata dall’influencer insieme all’imprenditore: un passo significativo, dato che, secondo indiscrezioni circolate in questo anno, ci sarebbe stato – almeno fino a oggi – il veto da parte della famiglia di lui di postare foto insieme sui social.

Il post su Instagram in poche ore ha collezionato 470mila reazioni e più di 6000 commenti. “Meriti tutta la felicità che il mondo possa darti”, si legge tra gli altri, perlopiù cuori e stelline all’indirizzo della nuova vita dell’imprenditrice cremonese.

