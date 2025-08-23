Torna domani, domenica 24 agosto, la vendita diretta degli agricoltori di Campagna Amica in piazza Stradivari a Cremona, un mercato dedicato agli appassionati dei sapori tipici, rivolto ai cremonesi rimasti, o tornati, in città.

“Domenica 24 agosto saremo a Cremona, per un’uscita speciale in piazza Stradivari, dalle ore 8 alle 12:30. L’appuntamento con i sapori tipici del mese di agosto prosegue… coloriamo la città, portando nella piazza principale tutti i sapori e colori della campagna cremonese e lombarda” sottolineano gli agricoltori di Campagna Amica Cremona, rinnovando l’invito a portare in tavola prodotti di stagione, acquistandoli direttamente da chi li produce e può garantire origine, qualità e stagionalità.

L’ortofrutta sarà regina dei mercati. “Sicuramente il pomodoro è un grande protagonista delle tavole, anche nelle ultime settimane di agosto. Rosso e quindi ricco di antiossidanti, si presta alle ricette più diverse e gustose” spiega Coldiretti Cremona. “Angurie e meloni continuano a dominare nei nostri mercati. Ma anche pesche, frutti di bosco, fichi, prugne, albicocche. Tra gli ortaggi non possono mancare, come i pomodori, anche melanzane, zucchine, peperoni e tutte le insalate”.

Accanto a frutta e verdura, regine dell’estate, il mercato degli agricoltori a Cremona proporrà varie altre eccellenze che nascono dalla nostra agricoltura, come formaggi, pane e prodotti da forno, salumi, miele, confetture, dolci contadini.

La domenica in piazza Stradivari apre una nuova settimana con Campagna Amica – spiega Coldiretti Cremona – nelle piazze della provincia di Cremona. I gazebo gialli degli agricoltori sono tutti i lunedì mattina a Soresina (accanto alla Chiesa di San Siro), il martedì mattina a Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario (via Monteverdi 17), il sabato mattina sia a Casalmaggiore (in piazza Turati) che a Pizzighettone (zona piazza d’Armi).

Nel mese di settembre, gli appuntamenti della domenica faranno tappa a Cremona (domenica 14 settembre, presso i giardini pubblici), Crema (nelle domeniche 7, 21 e 28 settembre) e Soncino (domenica 21 settembre).

© Riproduzione riservata