23 Ago 2025 Ivoriano violento esce dal carcere
Inviato al centro di rimpatrio di Bari
23 Ago 2025 Soresina, 18enne trovato
con 7 gr di cocaina: arrestato
23 Ago 2025 Il parroco di San Siro
è tifosissimo della Cremo
23 Ago 2025 Dazi, i Maestri cremonesi valutano
l'impatto sul mercato liutario
23 Ago 2025 Tumori cerebrali: studio cremonese
pubblicato su rivista internazionale
Il parroco di San Siro
Don Fabrizio Bazzoni con il fratello Mattia, entrambi di grigiorosso vestiti

Il parroco di San Siro è tifosissimo grigiorosso.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di don Fabrizio Bazzoni, origini e famiglia cremonesi, radici tra la Cava e le fondamenta del Torrazzo, che dice messa a due passi dallo stadio Meazza e accoglie ragazzi alla parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro sentendo gli speaker della Scala del Calcio annunciare formazioni e gol.

Anche casa di don Fabrizio a Milano affaccia sul Meazza: legame geografico con la passione calcistica, che da piccolo lo portava a giocare a pallone di grigiorosso vestito e da grande gli ha lasciato addosso ben più di un vessillo.

Don Fabrizio impazziva per la Cremonese di Andrea Tentoni e Gigi Simoni, quella dell’unica permanenza pluriennale in Serie A.

La speranza, terrena, di una salvezza grigiorossa passa anche dal quartiere in cui vive e predica: San Siro, oggi contro quel Diavolo del Milan, tra qualche settimana contro il Biscione dell’Inter.

E la speranza, per il 5 ottobre prossimo, Inter – Cremonese, è di esserci, almeno a Milano, allo stadio o in oratorio, per tifare Baschirotto e C., visto che oggi don Fabrizio è in Colombia per progetti umanitari.

Ma anche oltreoceano troverà il modo di far valere la propria fede… grigiorossa.

Don Fabrizio a Medellin, allo stadio per l’Atletico Nacional

