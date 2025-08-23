La Polizia di Stato di Cremona prosegue nell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina svolta, in particolare, dal personale della 3^ Sezione dell’Ufficio Immigrazione, che si occupa delle procedure espulsive di natura sia amministrativa che giudiziaria.

Nella giornata di ieri 22 agosto, è stato controllato sul territorio cremonese un cittadino della Georgia, proveniente dalla Germania e irregolare. L’uomo, espulso dal Prefetto di Cremona, è stato accompagnato su disposizione del Questore presso la frontiera aerea di Bergamo – Orio al Serio ed imbarcato su volo di rimpatrio per Tbilisi (Georgia).

Sempre ieri nel pomeriggio, un cittadino della Costa d’Avorio, a cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per motivi giudiziari, è stato scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di Cremona, dove ha scontato una pena di 3 anni e 2 mesi per reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie.

Una volta svolta l’istruttoria e appurato lo status di irregolarità, l’uomo è stato espulso e il Questore ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese, dove rimarrà in attesa che venga acquisito documento valido per l’esecuzione del successivo rimpatrio al paese di origine.

Nel quadro complessivo delle attività svolte dall’Ufficio Immigrazione, da inizio anno sono 26 i rimpatri eseguiti con accompagnamento immediato alla frontiera, 28 i trattenimenti presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio e 47 gli ordini di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.

© Riproduzione riservata