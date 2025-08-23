La Polizia di Stato di Cremona, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio straordinario di controllo nel Comune di Soresina, nella giornata del 22 agosto, ha tratto in arresto un ragazzo di 18 anni, straniero ma residente nella cittadina, per i delitti di spaccio di sostanza stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Alla vista della Volante della Polizia di Stato, il ragazzo che camminava per strada insieme ad altri due, ha tentato di fuggire, ma è stato fermato dagli Agenti e sottoposto a controllo. Appena gli operatori hanno notato del materiale sospetto nascosto sulla sua persona, il ragazzo ha provato a disfarsene e scappare nuovamente.

Gli operatori sono di nuovo riusciti a raggiungerlo e fermarlo, ma in questa occasione il ragazzo ha opposto una strenua resistenza. Una volta bloccato, i poliziotti hanno rinvenuto il materiale lanciato dal ragazzo: quasi 7 g. di cocaina, già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione, oltre a più di 500 euro in contanti nel suo portafoglio. Considerato ciò e la sua condotta, è stato posto agli arresti.

L’intervento di ieri non è un caso isolato, ma rientra nell’attività di monitoraggio straordinario svolta negli ultimi mesi in tutti i principali Comuni del territorio, a seguito di intese operative emerse nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto Giannelli d’intesa con i rispettivi Sindaci.

In particolare, sia nel Comune di Soresina che in altri Comuni del Casalasco, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo, specie nelle aree urbane a maggior rischio. Nel corso di tali servizi, la Questura di Cremona ha provveduto a controllare circa 200 persone, di cui 70 con precedenti, e 75 veicoli.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica continuerà a monitorare l’efficacia degli interventi per valutare nuove azioni di prevenzione e contrasto, anche in vista di eventi pubblici e dinamiche stagionali.

