Un cremonese in corsa alle
prefinali di MisterItalia 2025
C’è anche un ragazzo di Cremona tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”. Samuele Strino, 25 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la versione maschile di “Miss Italia”.
Samuele sarà impegnato mercoledì 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni, patron della manifestazione.
Soltanto 40 di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.
Originario di Napoli, ma da tempo residente a Cremona, Samuele lavoro nel settore ferroviario come capotreno. Alto 1.80, nel tempo libero ama cucinare, fare sport e stare con gli amici.
Per seguire l’avventura di Samuele in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia