Le ripetute aggressioni a controllori di autobus che si stanno verificando nel vicino Lodigiano preoccupano anche Cremona, dove il fenomeno è egualmente diffuso, tanto che Arriva, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici nel territorio, sta lavorando per completare il Protocollo sulla Sicurezza. A questo proposito, il prossimo 16 settembre è previsto un incontro tra azienda e organizzazioni sindacali.

“Quest’anno abbiamo riscontrato numerosi problemi in questo senso” spiega Angelo Laface (Fit Cisl). “Le aggressioni a controllori e conducenti sono state almeno una quindicina da inizio 2025, e ci sono zone della città, come ad esempio il quartiere Cambonino, dove la situazione è più tesa. Spesso anche gli utenti vengono presi di mira”.

Un problema annoso, secondo il sindacalista: “Prima gli autisti avevano paura e non denunciavano. Anche per questo abbiamo organizzato momenti di incontro e di approfondimento, spiegando loro come intervenire in questi casi. Così ora hanno iniziato a denunciare”.

La svolta sarà, appunto, il protocollo in fase di approvazione: il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), pubblicato nei mesi scorsi, prevede che entro il 31 dicembre 2025 vengano installati, a bordo dei mezzi pubblici, sistemi di sicurezza che permettano al personale viaggiante di attivare, in caso di emergenza o potenziale pericolo, un collegamento diretto con le forze dell’ordine.

Una segnalazione che dovrebbe fornire anche la geolocalizzazione del mezzo, in modo da consentire un pronto intervento da parte degli agenti.

