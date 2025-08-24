Si è svolta domenica mattina l’inaugurazione della pista ciclabile che collega Castelleone e Fiesco. Presenti il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, insieme ai sindaci dei due Comuni interessati, Federico Marchesi e Nicola Fava e ai rispettivi vice, Gianluigi Valcarenghi e Lisanna Marcarini e il presidente di area omogenea cremasca Gianni Rossoni.

La realizzazione di questo primo percorso ciclabile è stata resa possibile grazie alla partecipazione ad un bando per la concessione di un finanziamento a tasso zero concesso dall’Istituto di credito sportivo.

E’ un progetto pensato per favorire e valorizzare i luoghi più belli del territorio, come la Chiesa di santa Maria In Bressanoro, e si inserisce infatti all’interno della Rete ciclabile del cremasco, con l’obiettivo di collegare Castelleone agli altri comuni dell’Area Omogenea Cremasca, iniziando appunto dal collegamento con il territorio di Fiesco.

“Un’opera importante e attesa da entrambe le comunità, che si inserisce nel progetto di collegamenti ciclabili dell’intero territorio cremasco. Investire in queste infrastrutture significa investire nell’ambiente e nella sicurezza” ha commentato Piloni.

