Ultime News

25 Ago 2025 Summer Festival, Cooper-Jurinić Duo
al lavoro per il 29 agosto
25 Ago 2025 Raddoppio ferroviario Pizzighettone,
Piloni: "Giunta assente"
25 Ago 2025 Morte detenuto, Pd: "Necessario
risolvere criticità più urgenti"
25 Ago 2025 Colpito alla gamba dal
flessibile, operaio in ospedale
25 Ago 2025 Castelleone, 49enne denunciato:
alcol test 4 volte oltre il limite
Cronaca

L'uomo è stato soccorso dal 118

Momenti di paura lunedì mattina a Isola Dovarese, in una casa di via Bocci, dove un operaio è rimasto ferito durante alcuni lavori.

Erano da poco passate le nove e l’uomo, un 32enne bresciano, stava rimuovendo un vecchio camino dal muro, insieme a un collega.

Mentre eseguiva l’operazione, cercando di tagliare il telaio in ferro che teneva ancorato il camino, utilizzando un flessibile, ha perso il controllo dello strumento, che lo ha colpito alla gamba destra.

L’uomo è stato soccorso dal collega, che nel mentre ha allertato il 118, quindi l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente le sue ferite non sono gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Torre de’ Picenardi, insieme al personale di Ats Val Padana. lb

