Momenti di paura lunedì mattina a Isola Dovarese, in una casa di via Bocci, dove un operaio è rimasto ferito durante alcuni lavori.

Erano da poco passate le nove e l’uomo, un 32enne bresciano, stava rimuovendo un vecchio camino dal muro, insieme a un collega.

Mentre eseguiva l’operazione, cercando di tagliare il telaio in ferro che teneva ancorato il camino, utilizzando un flessibile, ha perso il controllo dello strumento, che lo ha colpito alla gamba destra.

L’uomo è stato soccorso dal collega, che nel mentre ha allertato il 118, quindi l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente le sue ferite non sono gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Torre de’ Picenardi, insieme al personale di Ats Val Padana. lb

