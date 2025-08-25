Aveva denunciato poche ore prima il furto della sua bicicletta, e mai avrebbe immaginato di rivederla legata a una rastrelliera a poca distanza dal centro. È successo nel primo pomeriggio di sabato 23 agosto in viale Trento e Trieste, dove una donna ha notato una mountain bike identica alla sua, rubata in mattinata, e ha subito chiamato il 112.

E’ quindi intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona che ha appurato la presenza della bici rubata. Accanto al mezzo era presente un ragazzo di 21 anni, il quale ha dichiarato di averla acquistata in un negozio specializzato, mostrando però solo uno scontrino poco leggibile, privo di data o dettagli del prodotto.

Dal confronto dei codici identificativi della bicicletta rinvenuta con quelli forniti nella denuncia, il riscontro è stato immediato: si trattava proprio del mezzo rubato poche ore prima.

Alla richiesta di ulteriori prove sulla legittima proprietà, il giovane non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti. Quindi, la bici è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre per l’uomo è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria di Cremona per ricettazione.

