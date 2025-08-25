Ultime News

25 Ago 2025 Summer Festival, Cooper-Jurinić Duo
al lavoro per il 29 agosto
25 Ago 2025 Raddoppio ferroviario Pizzighettone,
Piloni: "Giunta assente"
25 Ago 2025 Morte detenuto, Pd: "Necessario
risolvere criticità più urgenti"
25 Ago 2025 Colpito alla gamba dal
flessibile, operaio in ospedale
25 Ago 2025 Castelleone, 49enne denunciato:
alcol test 4 volte oltre il limite
Cronaca

Trovato con una bici rubata poche
ore prima: denuncia per ricettazione

Aveva denunciato poche ore prima il furto della sua bicicletta, e mai avrebbe immaginato di rivederla legata a una rastrelliera a poca distanza dal centro. È successo nel primo pomeriggio di sabato 23 agosto in viale Trento e Trieste, dove una donna ha notato una mountain bike identica alla sua, rubata in mattinata, e ha subito chiamato il 112.

E’ quindi intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona che ha appurato la presenza della bici rubata. Accanto al mezzo era presente un ragazzo di 21 anni, il quale ha dichiarato di averla acquistata in un negozio specializzato, mostrando però solo uno scontrino poco leggibile, privo di data o dettagli del prodotto.

Dal confronto dei codici identificativi della bicicletta rinvenuta con quelli forniti nella denuncia, il riscontro è stato immediato: si trattava proprio del mezzo rubato poche ore prima.

Alla richiesta di ulteriori prove sulla legittima proprietà, il giovane non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti. Quindi, la bici è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre per l’uomo è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria di Cremona per ricettazione.

