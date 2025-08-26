Sta per suonare la campanella nelle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia e si ripropone la problematica stangata settembrina sulle famiglie: il costo elevato per l’acquisto di libri e materiale scolastico, prodotti sui quali anche quest’anno si registrano rincari.

Per uno zaino griffato il prezzo raggiunge i 200 euro, per un astuccio attrezzato (con penne, matite, gomma eccetera all’interno) si aggira sui 60 euro, per un diario sfiora i 40 euro; secondo i calcoli del Codacons, l’esborso complessivo per l’anno scolastico 2025/2026 potrebbe superare quota 1.300 euro a studente.

Bocciate tutte le riforme varate negli anni per limitare la crescita dei listini, ulteriore nota dolente è rappresentata dai libri scolastici, per i quali l’Istat ha registrato nell’ultimo mese aumenti medi del 3,8% sul 2024.

Il Codacons invita dunque ad un consumo critico, che non segua la pubblicità o la moda bensì consideri puramente la qualità ed efficacia dei prodotti; questo approccio, insieme a qualche accortezza strategica, dovrebbe contenere la spesa.

© Riproduzione riservata