Ultime News

26 Ago 2025 A tu per tu con Baschirotto:
"Sono tornato con entusiasmo"
26 Ago 2025 Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza
26 Ago 2025 Multipiano v. Dante, 14 telecamere
collegate con la Polizia Locale
26 Ago 2025 Azienda Sociale Cremonese, nuovo CDA
all'opera per il welfare territoriale
26 Ago 2025 La Cremo sogna in grande
e pensa a Jamie Vardy
Cronaca

Don Realini moderatore dell’unità
pastorale Madre di Speranza

Don Vilmo Realini

Sarà don Vilmo Realini a ricoprire “ad interim” l’incarico di moderatore dell’unità pastorale Madre di Speranza di Cremona nell’anno pastorale 2025/26 in attesa della nomina del successore del compianto don Pietro Samarini, improvvisamente scomparso a inizio luglio per un malore mentre si trovava in montagna. Lo rivela il sito della Diocesi di Cremona.

Il sacerdote, già collaboratore delle parrocchie di San Bernardo, Beata Vergine Lauratana e San Genesio (Borgo Loreto), Immacolata Concezione (Maristella) e San Francesco d’Assisi (Zaist), che formano la suddetta unità pastorale, assume nel frattempo anche l’incarico di amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Bernardo e Borgo Loreto. I provvedimenti vescovili sono stati comunicati alle comunità interessate nelle celebrazioni di domenica 24 agosto.

In attesa di un riassetto dell’équipe presbiterale, prevista per l’estate del prossimo anno, continueranno a svolgere il proprio ministero i quattro sacerdoti già in servizio nelle quattro parrocchie cittadine: il parroco San Francesco d’Assisi e Immacolata Concezione don Gianni Cavagnoli (che da poco ha compiuto i 75 anni, previsti dal canone 538 §3 del Codice di Diritto Canonico), il vicario parrocchiale don Piergiorgio Tizzi e il collaboratore parrocchiale don Antonio Agnelli, oltre appunto a don Vilmo Realini.

Una volta preso avvio ufficialmente il nuovo anno pastorale, il Vescovo, dopo un confronto con i sacerdoti della città e i membri delle Presidenze dei Consigli pastorali parrocchiali e unitari, provvederà anche alla nomina del nuovo vicario zonale della Zona pastorale 3, che dal 2019 era ricoperto da don Samarini.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...