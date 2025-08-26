Il multipiano di via Dante sarà collegato h24 con la centrale operativa della Polizia Locale: un risultato ottenuto grazie ad un importante lavoro dell’amministrazione comunale, voluto dall’assessore Santo Canale al fine di rendere la struttura maggiormente sicura, a fronte di alcuni episodi di atti vandalici e di spaccio verificatisi nel parcheggio.

Il sistema è composto da 14 telecamere, equamente distribuite nei tre piani del parcheggio, le cui immagini verranno visti quotidianamente dagli operatori del Comando di Polizia Locale di Cremona.

Tale operazione, importante sotto il profilo di sicurezza, è stata resa possibile grazie alla proficua sinergia tra la Polizia Locale, il Settore Programmazione, progettazione, esecuzione e manutezione, il Settore Mobilità Sostenibile e l’Ufficio Informatico del Comune di Cremona insieme alla Società Aem.

“Il collegamento delle telecamere del multipiano di via Dante alla centrale operativa della Polizia Locale rappresenta un tassello importante per l’implementazione della videosorveglianza in città” commenta Canale. “Oltre a fungere da deterrente consente infatti il tempestivo intervento in caso di pericolo ed è il principale strumento per la ricostruzione dei fatti in caso di reati.

Sappiamo che i nostri cittadini vogliono sentirsi al sicuro ed è per questo che stiamo intensificando il pattugliamento del territorio, supportati dalle tecnologie di videosorveglianza che ci consentono di avere un sempre maggiore controllo sulla città”.

Nel caso specifico del parcheggio di via Dante, “il sistema di videosorveglianza garantirà maggiore tranquillità ai proprietari dei veicoli sia per la tutela dei loro mezzi in loro assenza, sia per la loro sicurezza nel transito per il ritorno alle proprie auto a qualsiasi orario del giorno e della notte” conclude l’assessore.

